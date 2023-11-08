وزير داخلية الاقليم: هجمات الفصائل المسلحة على قوات التحالف تقوض جهود مكافحة داعش

شفق نيوز/ أعتبر وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الأربعاء، الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على القواعد العسكرية التي تتمركز بها قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تقوض الجهود المبذولة في محاربة تنظيم داعش.

جاء ذلك في كلمة له اثناء مشاركته في مؤتمر مبادرة حول العراق الذي يُقام في معهد "تشاتام هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال أحمد في كلمته، "نحن في الفترات الماضية شاركنا في استتباب الأمن في العراق"، مستطردا القول، إن "الهجمات التي تُشن بالطائرات المسيرة باتت أمراً روتينياً جدا، وتستهدف اقليم كوردستان".

وأضاف أن هذه الهجمات "ستتسبب بتقويض جهود الحرب ضد تنظيم داعش، وخاصة أنها تشكل خطرا على الأُسر النازحة".

وأكد وزير داخلية الإقليم، أن "مشاكل الإيزيديين لم تُحل، وأن اتفاقية سنجار تم إبرامها قبل ثلاث سنوات، ولكن لم يتم تطبيقها لغاية الآن"، مردفا بالقول، إن "الميليشيات ومسلحي حزب العمال الكوردستاني مستمرون في احتلال الأراضي في قضاء سنجار وتوسيع نفوذهم، ولم يتم تعيين ادارة محلية للقضاء لغاية الان".

وتابع احمد انه " لازال هناك الكثير لفعله من اجل وضع العراق على طريق الفيدرالية في وقت عمل العراق في السابق تحت سلطة مركزية"، مشيرا الى أن "تهجير الكورد في كركوك والمناطق المحيطة بها مستمر ولم يتم تشكيل مجلس اتحادي لحد الآن، ومازال هناك مشاكل في توزيع الإيرادات حيث ان كل هذه المشاكل موجودة في العراق، ونحن في اقليم كوردستان تحملنا كثيرا".

واكد ان أن "مطالب اقليم كوردستان مازالت مستمرة لاستحصال حقوقه لكن حتى الرواتب الشهرية يتم تأخيرها و هي من الحقوق الاساسية للمواطنين ولا يجب السماح باستمرار ذلك".