وزير داخلية الاقليم: قوات الأحزاب المعارضة لم تعد تشكل خطراً على الحدود مع إيران

شفق نيوز/ أكد وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الأربعاء، أن قوات الاحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران لم تعد تشكل خطرا على الحدود المشتركة مع إيران.

وقال أحمد في تصريح ادلى به للصحفيين، إن اللجنة العليا المشتركة بين إيران والعراق وإقليم كوردستان قد انهت أعمالها.

وأضاف أن علاقات العراق ومن ضمنه اقليم كوردستان مع إيران وصلت الآن الى مستوى جيد".

وعن القلق المشترك بين البلدين حول الاحزاب الكوردية الايرانية المعارضة، صرح الوزير "لقد تم اتخاذ إجراءات جيدة، ولم تعد هذه القوات تشكل تهديداً عسكرياً وأمنياً للحدود المشتركة".

وكانت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران قد أكدت، في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2023، إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كوردستان، وبشكل نهائي تمهيداً لإعتبارهم لاجئين.

يُذكر أنه، في يوم 19 من شهر أيلول/سبتمبر 2023، قد انتهت المهلة المحددة في الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران والذي يقضي بموجبه نزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناوئة للنظام في طهران، وقد هدد مسؤولون إيرانيون قبل ذلك بأنهم سيلجأون إلى استهداف تلك المجاميع كما فعلت طهران في أوقات سابقة.