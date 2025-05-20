وزير داخلية اقليم كوردستان: تركيا وPKK يجريان محادثات نزع سلاح الحزب

شفق نيوز/ افاد وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الثلاثاء، أن تركيا شرعت بإجراء محادثات مع العمال الكوردستاني بشأن نزع سلاح الحزب.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مشاركته في معرض اربيل الدولي للبناء والطاقة بنسخته الـ15.

وقال احمد في تصريحاته، إن "الجانبين، تركيا وحزب العمال الكوردستاني، يجريان محادثات بشأن عملية نزع السلاح، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لغاية الآن".

وأضاف أن "إقليم كوردستان، حكومةً وقيادةً سياسيةً، ادى دوره في التقريب بين الطرفين، وأدى دوراً في العديد من مراحل السلام الأخرى، وسيستمر على هذا المنوال في المستقبل".

وتابع الوزير بالقول، إنه "لا تزال هناك بعض الأمور غير واضحة للمفاوضين، خاصة حول كيفية إجراء عملية نزع السلاح؛ متى وأين ستتم؟ أعتقد أنه يتعين أن تكون هناك مزيد من النقاشات".

وقبل اسبوع من الان صرّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأنه سيكون هناك تعاون بين بغداد واربيل وانقرة لنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني الذي اعلن عن حل نفسه مؤخرا.

يشار إلى أن حزب العمال الكوردستاني قد أعلن يوم الاثنين 12 من شهر أيار/مايو الجاري حل نفسه والقاء السلاح وذلك تلبية لدعوة زعيم الحزب عبدالله أوجلان المعتقل في تركيا لأكثر من عقدين ونصف العقد من الزمن، والذي طلب من حزبه القيام بهذا الأمر في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي.