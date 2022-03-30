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وزير خارجية لوكسمبورغ يصل إلى أربيل ويلتقي رئيس اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-30T07:09:59+0000
وزير خارجية لوكسمبورغ يصل إلى أربيل ويلتقي رئيس اقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد.

ووصل جان إسلبورن والوفد المرافق له اليوم صباح إلى مطار أربيل الدولي وفور وصول التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اذ من المقرر أن يجتمع أيضا مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ قد التقى امس خلال زيارته الى العاصمة العراقية بغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم احمد صالح.

وأكد جان إسلبورن خلال لقائه الكاظمي سعيه إلى إزالة معوقات عمل الخطوط الجوية العراقية في المطارات الأوروبية.

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