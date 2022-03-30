وزير خارجية لوكسمبورغ لإيران: قصفكم لأربيل غير مقبول ونتمنى ألّا يحدث هذا مرة أخرى

شفق نيوز/ ندد وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن، يوم الأربعاء، بالقصف الإيراني الذي طال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، داعيا إيران إلى التوقف على مثل هكذا أعمال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده جان إسلبورن مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم سفين دزيي عقب اجتماع جمعهما اليوم في اربيل.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ خلال المؤتمر: ان هذه هي الزيارة الثالثة لي إلى اربيل، وسبق أن زرتها في العام 2015 و2016 واجتمعت في حينها مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الحكومة في حينها نيجيرفان بارزاني ، مردفا "إننا في أي وقت نزور في العراق نتوجه بعدها الى اقليم كوردستان".

وخاطب الوزير قيادة الإقليم قائلا: قمتم بعمل عظيم في تطوير اربيل واعرف مدى الجهود التي بذلتموها بعد 2003 في هذا الإطار.

وعن القصف الإيراني لأربيل قال جان إسلبورن، "اتمنى ان هجمات ايران التي وقعت قبل اسبوع الا نرى مثلها مجددا".

وأردف "اريد ان اقول لإيران: ان هذا عمل لا يمكن قبوله بأن تقصفوا بالصواريخ بلدا اخر و اتمنى الا يحدث هذا مرة اخرى".

وبشأن برنامج زيارته الى الاقليم ذكر وزير خارجية لوكسمبورغ: سنزور غدا مخيمات النازحين الايزيديين الذين تعرضوا الى معاناة لم يعانِ مثلها أحد في العراق".

من جانبه قال سفين دزيي في المؤتمر: ان وزير خارجية لوكسنبورغ زار الاقليم لمرات عدة خلال الحرب ضد داعش وكذلك التقى رئيس الاقليم ورئيس الحكومة في حينها واليوم عقد اجتماعا مثمرا مع رئيس الاقليم".

وتابع بالقول إن زياراته انصبت على دعم المضطهدين والنازحين وخاصة الاخوات والاخوة الايزيديين والذين كان للوكسنبورغ دور ملحوظ في دعمهم ماديا ومعنويا.

ووصل وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد، وفور وصوله التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اذ من المقرر أن يجتمع أيضا مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ قد التقى امس خلال زيارته الى العاصمة العراقية بغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم احمد صالح.

وأكد جان إسلبورن خلال لقائه الكاظمي سعيه إلى إزالة معوقات عمل الخطوط الجوية العراقية في المطارات الأوروبية.