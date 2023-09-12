وزير خارجية النمسا يصل أربيل

شفق نيوز/ وصل وزير خارجية النمسا ألكساندر تشالنبيرغ، مساء اليوم الثلاثاء، الى مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان في زيارة رسمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه جرى استقبال وزير الخارجية النمساوي في مطار اربيل الدولي من قبل سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم وعدد من المسؤولين الحكوميين.

واضاف مراسلنا ان الوزير النمساوي سيلتقي يوم غد الاربعاء مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني والزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وكان وزير خارجية النمسا وصل أمس الإثنين الى العاصمة العراقية بغداد وعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان في الحكومة الاتحادية.