وزير: حكومة الإقليم فرضت المزيد من الضرائب على المنتجات الزراعية المماثلة المستوردة

شفق نيوز/ ذكر وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم، يوم الأحد، أن حكومة الإقليم فرضت مزيدا من الضرائب على المنتجات الزراعية المماثلة المستوردة وذلك لحماية ودعم المنتج المحلي.

وقال مسلم خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لممثليات حكومة اقليم كوردستان المنعقد في اربيل، إنه "من أجل حماية المنتج المحلي لمزارعينا في إقليم كردستان، قررت الحكومة فرض المزيد من الضرائب على المنتجات المماثلة المستوردة من الخارج أو إذا ما لزم الأمر، تمنع استيرادها".

وأردف بالقول: نجري محادثات مع وزارة التجارة العراقية وقد قطعنا مراحل جيدة لتوفير صندوق دعم صادرات المصانع والمنتجات المحلية في إقليم كوردستان