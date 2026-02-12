وزير تربية كوردستان يشيد بالمدارس الدولية في البصرة: نموذج قابل للتعميم

شفق نيوز- أربيل

أشاد وزير تربية إقليم كوردستان ٱلان حمه، يوم الخميس، بتجربة بناء المدارس الدولية في محافظة البصرة، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً تعليمياً متطوراً يمكن الاستفادة منه وتعميمه في مدن الإقليم.

وقال حمه لوكالة شفق نيوز: "اطلعنا قبل عام على تجربة بناء المدارس الدولية في البصرة، وكانت تجربة ناجحة ومميزة على مستوى تطوير البيئة التعليمية، ونشكر الحكومة المحلية في البصرة على دعمها لقطاع التربية واهتمامها بالمشاريع التربوية".

وأضاف أن "هذه التجربة تمثل نموذجاً يمكن نقله وتطبيقه في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "التعاون المشترك بين الجانبين يسهم في تبادل الخبرات وتطوير أساليب التعليم الحديثة بما ينعكس إيجاباً على العملية التربوية".

وأكد أن "المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات بين قطاع التربية في إقليم كوردستان ومحافظة البصرة، عبر تنسيق الجهود وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم تطوير المؤسسات التعليمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة".