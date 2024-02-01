وزير تربية كوردستان يستجيب لمطالب طلبة المرحلة 12 في السليمانية

شفق نيوز/ كشف ممثل طلبة المرحلة 12، يوم الخميس، عن استجابة وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، لمطالب الطلبة في محافظة السليمانية.

وقال کۆشینیا كوسرت ممثل طلبة المرحلة الثانية عشر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "بدعوة من وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان، وبعد 48 ساعة من مطالبتنا بمجموعة من المطاليب والتي كانت بسبب تأخر بدء العام الدراسي في السليمانية".

وأضاف: "على مدار ساعة كاملة تم التباحث مع وزير التربية، حول أربعة مطالب رئيسية وهي تقليل المنهاج وزيادة المدة الدراسية وتأخير وقت الامتحانات النهائية وزيادة عدد دروس الرواسب في الدخول للامتحانات النهائية".

وبين كوسرت أن "وزير التربية استجاب لثلاثة مطالب وهي: تمديد مدة الدراسة لخمسة وأربعين يوماً بدلا من عشرين يوماً، وتأجيل وقت امتحانات المرحلة الثانية عشر في السليمانية الدور الأول إلى الثالث من شهر آب وهو التاريخ الذي ستبدأ فيها امتحانات الدور الثاني لمحافظتي أربيل ودهوك، ويكون موعد الدور الثاني لطلبة السليمانية مع موعد الدور الثالث لطلبة محافظتي أربيل ودهوك، وكذلك تمديد المدة بين الامتحانات النهائية لتكون امتحانين كل أسبوع، وزيادة مواد الرسوب في الدخول للامتحانات الوزارية من ثلاثة مواد إلى أربعة مواد.

أما بخصوص تقليل المناهج، أشار إلى أن "رأي وزير التربية أن تقليلها سيؤدي بالضرر على مستوى الطلاب وهذا ضرر بالعملية التعليمية وقد تفهم وفد الطلاب وجهة نظر الوزير".

وثمن كوسرت، جهود وزير التربية في تفهمه لمطالب الطلبة، منتقدين موقف بعض المدرسين المعترضين الذين نشروا مقاطع فيديو يقولون فيها إن لقاء وزير التربية لن يكون مثمراً.