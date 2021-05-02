وزير تربية إقليم كوردستان يرهن إعادة فتح أبواب المدارس بعد العيد بأمر

شفق نيوز/ أعلن وزير تربية اقليم كوردستان في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الأحد أن الوزارة تسعى إلى إعادة فتح أبواب المدارس والمعاهد التابعة لها بعد عيد الفطر إلا أنه في الوقت ذاته حذرّ من مصير مشابه للهند في حال عدم الالتزام بالإجراءات والصحية والتدابير الوقائية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية، إن "إغلاق المدارس باتت ظاهرة عالمية لا تقتصر على الإقليم فقط لأن فيروس كورونا أثر على مرافق الحياة كافة بما فيها التربية والتعليم"، مردفا بالقول إن معالجة هذه المشكلة قد تستغرق وقتا طويل الأمد في حال بقي الفيروس لسنوات أخرى، والأمر ليس بالهين.

وأكد أنه في مقدمة أولويات وزارة التربية الحفاظ على أرواح وسلامة مليوني طالب وطالبة، وتدريسي وموظف يعمل في السلك الرتبوي، لافتا الى ان الوزارة لم تقدم على اغلاق المدارس من فراغ بل استندت الى تقارير وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الاوضاع الصحية إذا سمحت لنا فإننا سنفتح أبواب المدارس والمعاهد بعد عيد الفطر، محذرا من مصير مشابه للهند في حال اللامبالاة وعدم الالتزام.

وتابع حمه سعيد بالقول: لن نفتح أبواب المدارس إذا لم نتأكد تماما من الإجراءات والتدابير الوقائية فكما قلت مسبقا لن نجازف بحياة مليوني طالب وتدريسي وموظف.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الجمعة 30 من شهر نيسان الماضي عن استئناف الدوام في المدارس والمعاهد التعليمية بعد عطلة العيد وبعد إجراء تقييم للوضع الصحي، وتداعيات فيروس كورونا.