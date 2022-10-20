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وزير تربية الإقليم يوجه بفتح تحقيق بإصابة أربعة تدريسيين وطلبة بحريق في مدرسة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-20T10:00:57+0000
وزير تربية الإقليم يوجه بفتح تحقيق بإصابة أربعة تدريسيين وطلبة بحريق في مدرسة

شفق نيوز/ وجّه وزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الخميس، مديرية تربية شرق السليمانية بفتح تحقيق في إرسال مادة النفط الأبيض إلى إحدى المدارس دون إخضاعها لفحص وزارة الثروات الطبيعية مما أدى إلى إندلاع حريق في داخل مبنى تلك المدرسة وإصابة تدريسيين اثنين وطالبين آخرين بجروح.

وقال حمه سعيد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه لا يُسمح بإدخال أي نوع من أنواع المحروقات في مدارس محافظات اقليم كوردستان المناطق المستقلة فيها دون إجراء فحص من قبل وزارة الثروات الطبيعية.

ووجه الوزير مديريات التربية الى عدم تسلم أي كميات من النفط اذا لم تخضع للفحص، مطالبا مديرية تربية شرق السليمانية بالتحقيق في تسلم مادة النفط الابيض وارسلها إلى إحدى المدارس التابعة لها وهي لا تحمل وثائق الفحص التي تصدرها وزارة الثروات الطبيعية.

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