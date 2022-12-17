وزير تربية الإقليم يحدد عطلة الفصل الأول للعام الدراسي الحالي ويمنح استثناء لمكونين

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية اعتبارا من يوم 25 من الشهر الجاري ولغاية الأول من شهر كانون الثاني المقبل وذلك بعد انتهاء الطلبة من أداء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2022 - 2023.

وقال الوزير متحدثا في تصريح لعدد من وسائل الاعلام المحلية، ان الامتحانات تسير بشكل جيد بالنسبة للطلبة والتدريسيين في اقليم كوردستان".

وأضاف "منحنا خصوصية للاخوة من المكونين الايزيدي والمسيحي لأن لديهم مناسبات واعياد"، منوها إلى أن مديريات المرور العامة لديها الصلاحية في تنظيم اعياد الطلبة أبناء المكونين من خلال عدم اجراء الامتحانات يوم العيد أو قبله بيوم، ووجهنا بتنظيم جداول الامتحان بما يتلائم مع أعيادهم ومناسباتهم".

وتابع الوزير بالقول ان عطلة الفصل الأول ستبدأ اعتبارا من يوم 25 من شهر كانون الأول الجاري على أن يتم استئناف الدوام يوم 2 من شهر كانون الثاني من العام المقبل"، مستدركا القول إن "الدوام لن يكون رسميا يومي الثاني والثالث من شهر كانون الثاني وسيكون هذان اليومان مخصصين للتوعية والحث عن حب الوطن والنظافة العامة، والحفاظ على البيئة والتحذير من المواد المخدرة والإفراط في استخدام التكنولوجيا".