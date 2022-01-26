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وزير تربية الإقليم: ماضون بالدوام الحضوري والامتحانات النهائية ستجري بموعدها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-26T08:26:29+0000
وزير تربية الإقليم: ماضون بالدوام الحضوري والامتحانات النهائية ستجري بموعدها

شفق نيوز/ صرّح وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأربعاء، بأن الدوام في المدارس والمراكز التعليمية التابعة للوزارة ستستأنف الدوام اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الامتحانات النهائية للعام الدارسي 2021 - 2022 ستجري في موعدها المحدد.

وقال الوزير للصحفيين اليوم، إن "الدوام سيتم استئنافه في موعده المحدد في يوم الأثنين من الأسبوع المقبل".

وتطرق إلى شكل الدوام مع تفشي متحور "أوميكرون"، وقال حمه سعيد، إن الدوام الحضوري تم الشروع به في يوم 14 - 9 - 2021، وإن تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية داخل الأوساط التعليمية كانت بمستوى جيد إلى حد ما، وينبغي الالتزام أكثر بتلك التدابير مع إنتشار المتحور الجديد".

كما أشار إلى أن "الامتحانات النهائية ستجري في موعدها المحدد، اما امتحانات الفصل الثاني سيتم تقديم موعدها قليلا، وان تجري قبل السابع من شهر تموز، وقبل انفكاك المعلمين والتدريسيين عن الدوام".

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