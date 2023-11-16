وزير تربية الإقليم: قرار احتساب السنة الدراسية الحالية عدم رسوب عائد لرئاسة مجلس الوزراء

شفق نيوز/ عدّ وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الخميس، قرار احتساب العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 سنة عدم رسوب في بعض مناطق كوردستان التي تشهد اضرابا عن الدوام الرسمي من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم.

وقال سعيد في تصريح للصحفيين في اربيل، ان وزارة التربية لن تقلص مواد المناهج الدراسية للعام الحالي، والغرض من ذلك الحفاظ على مصلحة الطلبة والاساتذة في نفس الوقت، مردفا بالقول، إن تقليص مواد المناهج يلحق الضرر بالطلاب عامةً، ولدينا تجربة مع كورونا في العام الدراسي 2020 عندما أجرينا الامتحانات في 25 من شهر تموز، والتي كانت خارج إرادتنا لأن الوباء كان عالميا.

وطمأن طلبة الصف الـ12 الثانوي (السادس الإعدادي) في المناطق التي تشهد اضرابا ومقاطعة للدوام الرسمي بأن حقوقهم محفوظة شأنهم شأن باقي الطلاب الذين باشروا الدوام الرسمي، مؤكدا أن اعتبار السنة الدراسية الحالية عدم رسوب أو لا من صلاحيات رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان.