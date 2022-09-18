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وزير تربية الإقليم: سننهي الفصل الأول من العام الدراسي الحالي قبل حلول رأس السنة الجديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-18T07:35:21+0000
وزير تربية الإقليم: سننهي الفصل الأول من العام الدراسي الحالي قبل حلول رأس السنة الجديدة

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، أن الوزارة ستنهي الفصل الأول من العام الدراسي 2022 - 2023 قبل حلول رأس السنة الجديدة.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة السليمانية، "إننا سننهي الفصل الأول من العام الدراسي الحالي قبل حلول رأس السنة الجديدة وفقا للتقويم السنوي الذي وضعته الوزارة، وفي مطلع شهر ايار المقبل ستجري الامتحانات مع الأخذ بنظر الإعتبار حلول شهر رمضان في نيسان المقبل".

وأردف بالقول إن "الوزارة اشترت مستلزمات وأغراض أساسية للمدارس والأوساط التعليمية بقيمة 20 مليار دينار".

وأضاف الوزير ان الوزارة رصدت 17 مليار دينار لطبع الكتب المنهجية من الميزانية المخصصة للعام الدراسي الحالي والتي تبلغ 100 مليار دينار .

وتابع بالقول ان الحكومة الاتحادية طلبت من التلاميذ والطلبة إعادة الكتب المنهجية القديمة التي بحوزتهم اذ انه لم يتم طبع اي كتاب في العراق هذا العام.

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