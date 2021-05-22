وزير تربية الإقليم: تراجع تأثير الوباء على العملية التعليمية ونأمل عاماً مقبلاً أكثر إستقراراً

شفق نيوز/ صرّح وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم السبت بأن تأثير فيروس كورونا على التعليم قد إنخفاض مقارنة بالعامين السابقين.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح مدرسة من قبل منظمة "روانكه" في مدينة "ميركسور" في أربيل، إن المسيرة التعليمية في العالم بأسره خلال العامين 2019 و 2020 عانت من عدم إستقرار جراء تفشي الفيروس، مستدركا إن تأثير الوباء على التعليم تراجع مؤخرا وفقا للإحصائيات الصادرة عن منظمة "اليونسكو" إضافة إلى إنخفاض نسبة إغلاق المدارس في العالم مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف "ومع إطلاق اللقاح نأمل بأن يكون العام الدراسي المقبل 2021 - 2022 أكثر إستقراراً، منوها إلى تطعيم العديد من التدريسيين والطلبة باللقاح المضاد للجائحة.

وكان وزير تربية الإقليم قد أعلن في وقت سابق من شهر آيار الجاري أن العام الدراسي 2020 - 2021 سينتهي في شهر حزيران المقبل للصفوف من الأول الإبتدائي وحتى الخامس الإعدادي.