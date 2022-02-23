وزارة تربية الاقليم ترفض رسميا تقليص المناهج وتمديد السنة الدراسية الحالية

شفق نيوز/ أعلن وزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الأربعاء عدم تقليص المناهج الدراسية أو تمديد العام الدراسي 2021 - 2022.

وقال الوزير في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، لا يوجد أي قرار من الوزارة يقضي بتقليص المناهج، وأنها لا تؤيد هذا الأمر أيضا.

ونفى أيضا أن تكون وزارة التربية تعتزم تمديد السنة الدراسية الحالية.

وكانت مديرية التربية العامة في السليمانية قد أعربت يوم الثلاثاء عن رفضها لتقليص المناهج الدراسية للعام الدراسي 2021 - 2022، مشددة على ضرورة عدم ذهاب العام الدراسي الحالي هدراً.

وخلال السنتين الماضيتين واجتياح فيروس كورونا لإقليم كوردستان قدمت وزارة التربية تسهيلات للطلبة عبر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد "الأونلاين" إضافة إلى تقليص المناهج الدراسية الداخلة في الإمتحانات النهائية.