وزير تربية اقليم كوردستان: متى استلزم الأمر سنغلق أبواب المدارس

شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الثلاثاء ان الوزارة لن تتوانى عن اغلاق ابواب المدارس اذا استوجب الامر ذلك حفاظا على ارواح الطلبة والكوادر التدريسية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في اربيل، انه "لو فتحنا ابواب المراكز التعليمية بالكامل في الوقت الراهن لكانت المسؤولية التي ستُلقى على عاتقنا كبيرة جدا"، مبينا "نحن نعلم ان نظام التعليم الالكتروني لن يكون بمثابة التعليم المباشر والشفاهي".

واضاف انه "بغية ألّا نخسر العام الدراسي، وألّا نعرّض أنفسنا الى قدر مجهول اضطررنا بأن نلجأ الى هذا الخيار ألا وهو التعليم عن بُعد".

واشار الى ان "سلامة التدريسيين والطلبة والتلاميذ من اولوليات الوزارة ولن نتردد في اي وقت باغلاق المدارس اذا ستوجب الامر منا ذلك".

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.

هذا ومن المقرر ان تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان بداية شهر تشرين الثاني للبت في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية كافة.