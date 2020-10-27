سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وزير تربية اقليم كوردستان: متى استلزم الأمر سنغلق أبواب المدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-27T09:27:00+0000
وزير تربية اقليم كوردستان: متى استلزم الأمر سنغلق أبواب المدارس

شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الثلاثاء ان الوزارة لن تتوانى عن اغلاق ابواب المدارس اذا استوجب الامر ذلك حفاظا على ارواح الطلبة والكوادر التدريسية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في اربيل، انه "لو فتحنا ابواب المراكز التعليمية بالكامل في الوقت الراهن لكانت المسؤولية التي ستُلقى على عاتقنا كبيرة جدا"، مبينا "نحن نعلم ان نظام التعليم الالكتروني لن يكون بمثابة التعليم المباشر والشفاهي".

واضاف انه "بغية ألّا نخسر العام الدراسي، وألّا نعرّض أنفسنا الى قدر مجهول اضطررنا بأن نلجأ الى هذا الخيار ألا وهو التعليم عن بُعد".

واشار الى ان "سلامة التدريسيين والطلبة والتلاميذ من اولوليات الوزارة ولن نتردد في اي وقت باغلاق المدارس اذا ستوجب الامر منا ذلك".

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.

هذا ومن المقرر ان تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان بداية شهر تشرين الثاني للبت في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية كافة.

related

وزارة تربية اقليم كوردستان تعلن دخولا شاملا للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

Date: 2020-05-31 11:56:42
وزارة تربية اقليم كوردستان تعلن دخولا شاملا للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-25 09:01:37
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

"ابو الحارث ديالى " داعشي "كبير" بقبضة الاسايش في اقليم كوردستان

Date: 2020-02-03 11:33:39
"ابو الحارث ديالى " داعشي "كبير" بقبضة الاسايش في اقليم كوردستان

بدء اجتماع الرئاسات الكوردستانية الثلاث

Date: 2019-11-05 09:05:22
بدء اجتماع الرئاسات الكوردستانية الثلاث

رئيس البرلمان العراقي يصل أربيل

Date: 2019-09-19 09:49:13
رئيس البرلمان العراقي يصل أربيل

صور .. حرائق "هائلة" تلتهم أكثر من 5000 دونم من الاراضي في السليمانية

Date: 2020-07-24 10:06:09
صور .. حرائق "هائلة" تلتهم أكثر من 5000 دونم من الاراضي في السليمانية

العراق يسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب باقليم كوردستان

Date: 2020-03-04 10:11:18
العراق يسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب باقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل 4 وفيات و 216 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-24 20:09:58
اقليم كوردستان يسجل 4 وفيات و 216 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة