وزير تخطيط الإقليم: التعداد السكاني في كوردستان لم يجرٍ منذ 30 عاماً

شفق نيوز/ أكد وزير التخطيط في إقليم كوردستان دارا رشيد، يوم الخميس، عدم إجراء التعداد السكاني في الإقليم منذ قرابة ثلاثة عقود، مرجعاً السبب في ذلك إلى إقحام هذا الموضوع في السياسة من قبل أطراف عراقية.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن "أي بلد متقدم يحتاج إلى توفير فرص عمل لسكانه من اجل ان يتمكنوا من خلق اقتصاد قوي"، مبينا ان توفير فرص العمل في مقدمة أولويات عمل حكومة الإقليم الحالية، وكذلك إيجاد بيئة ملائمة لتلك الفرص لكي تتمكن القوى العاملة من تأدية دورها وبالأخص في القطاع الخاص".

وأضاف أن إقليم كوردستان على اطلاع بالتحولات التي تطرأ على الاقتصاد في العالم وينبغي للإقليم أن يبذل الجهود في دراسة واقعه الاقتصادي

كما نوه الوزير إلى أن، توفير إحصائية للتنمية الاقتصادية مهم للغاية لأي بلد لكي يعلم في أي وضع هو، وللأسف في إقليم كوردستان لم نتمكن من إجراء هذا الإحصاء بشكل مستمر باستثناء العام 2008 و2011 و2012 و2018 لانعدام جزء من الاحصائيات.

وتابع رشيد بالقول، إن وزارة التخطيط ومن خلال هيئة الإحصاء في الاقليم أدت مهام العمل المناطة بها في إجراء إحصاء جديد

كما أشار إلى أن عدم إجراء التعداد العام للسكان في العراق واقليم كوردستان وخاصة في الاقليم لم يجرِ منذ 30 عاما، مردفا بالقول إن اقحام هذا الموضوع في السياسة من قبل أطراف سياسية في العراق في الأعوام 2000 و 2010 تسبب بفجوة واسعة في إيجاد المؤشر والاحصائيات الضرورية في شتى المجالات وخاصة الاقتصاد.