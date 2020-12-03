وزير بريطاني يتفقد قوات البيشمركة في السليمانية

شفق نيوز/ تفقد وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة جيمس هيبي تفقد، يوم الخميس، قوات البيشمركة في حدود محافظة السليمانية.

ونشر الموقع الرسمي للقنصلية العامة البريطانية في اربيل على صفحته في "فيسبوك" منشورا، تابعته وكالة شفق نيوز، أعلن فيه الوزير هيبي قيامه الخميس بزيارة قوات البيشمركة في حدود محافظة السليمانية.

وعبر هيبي، خلال الزيارة التفقدية، عن "الشكر والتقدير للدور الذي اضطلعت به قوات البيشمركة في تحطيم اسطورة داعش".

واضاف ان الوزير اطلع خلال الزيارة على مجموعة من الفتيات البيشمركة من القناصات، مبينا ان البنات من البيشمركة تبادلن خبراتهن مع الوزير البريطاني.