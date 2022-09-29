سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير بريطاني يتباحث هاتفياً مع رئيس حكومة كوردستان بشأن القصف الإيراني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-29T20:59:07+0000
وزير بريطاني يتباحث هاتفياً مع رئيس حكومة كوردستان بشأن القصف الإيراني

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس 29 أيلول (سبتمبر) 2022، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد.

وجرى خلال الاتصال، التباحث بشأن الهجوم الأخير على إقليم كوردستان.

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره لوزير الدولة البريطاني على إدانته الشديدة للهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعدّ الجانبان الهجوم انتهاكاً واضحاً لسيادة البلد.

إلى ذلك، عبّر اللورد أحمد عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم في الهجوم، كذلك جدد دعم بريطانيا لإقليم كوردستان والعراق عامة.

واتفق الجانبان للبقاء على تواصل دائم.

related

رئاسة الاقليم ومقر بارزاني يدينان بشدة القصف الايراني لكوردستان: جريمة وخرق للجيرة والسيادة

Date: 2022-09-28 15:06:56
رئاسة الاقليم ومقر بارزاني يدينان بشدة القصف الايراني لكوردستان: جريمة وخرق للجيرة والسيادة

اقليم كوردستان يعلن تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا

Date: 2022-01-12 08:49:26
اقليم كوردستان يعلن تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا

إقليم كوردستان يتأثر بضغط الموسم السنوي وموجة حارة تجتاحه لمدة أسبوع

Date: 2021-07-09 07:33:05
إقليم كوردستان يتأثر بضغط الموسم السنوي وموجة حارة تجتاحه لمدة أسبوع

القبض على عصابة للتهريب ثقبت الانبوب الرئيس الناقل لنفط اقليم كوردستان

Date: 2019-10-08 12:36:38
القبض على عصابة للتهريب ثقبت الانبوب الرئيس الناقل لنفط اقليم كوردستان

إنخفاض اسعار الذهب في اقليم كوردستان

Date: 2020-08-17 09:17:15
إنخفاض اسعار الذهب في اقليم كوردستان

إصابات في حادث "مروع" في إقليم كوردستان

Date: 2022-08-25 17:11:08
إصابات في حادث "مروع" في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يوقف دخول الكروبات السياحية الى اراضيه

Date: 2020-02-26 10:14:43
اقليم كوردستان يوقف دخول الكروبات السياحية الى اراضيه

التحالف الدولي يجدد موقفه بدعم البيشمركة ويحذر من سعي داعش لتنظيم صفوفه بالعراق

Date: 2019-10-26 15:19:10
التحالف الدولي يجدد موقفه بدعم البيشمركة ويحذر من سعي داعش لتنظيم صفوفه بالعراق