وزير بريطاني يتباحث هاتفياً مع رئيس حكومة كوردستان بشأن القصف الإيراني

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس 29 أيلول (سبتمبر) 2022، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد.

وجرى خلال الاتصال، التباحث بشأن الهجوم الأخير على إقليم كوردستان.

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره لوزير الدولة البريطاني على إدانته الشديدة للهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعدّ الجانبان الهجوم انتهاكاً واضحاً لسيادة البلد.

إلى ذلك، عبّر اللورد أحمد عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم في الهجوم، كذلك جدد دعم بريطانيا لإقليم كوردستان والعراق عامة.

واتفق الجانبان للبقاء على تواصل دائم.