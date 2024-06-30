وزير بالحكومة العراقية يطمئن موظفي كوردستان وإطلاق رواتب الاقليم لشهر حزيران

شفق نيوز/ طمأن وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الأحد، الموظفين والمنتسبين في القوات الأمنية بإقليم كوردستان بأنه "لا توجد مشكلة سياسية أو قانونية" تحول دون صرف مرتباتهم الشهرية.

وقال الوزير في تصريح ادلى به للصحفيين، إن هناك بعض الملاحظات على أسماء الموظفين والقوات الامنية والتي يجري تدقيقها، وستتم معالجتها جميعا، مؤكدا أنه بعد التحقيق سيتم تمويل المرتبات الشهرية.

في غضون ذلك نقلت محطة "كوردستان 24" الفضائية المقربة من حكومة اقليم كوردستان عن مصدر في وزارة المالية الاتحادية، قوله، بأنه الوزارة باشرت بتمويل رواتب شهر حزيران للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.