وزير بالحكومة العراقية يطمئن كوردستان بإرسال 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ طمأن وزير الاعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، يوم الأحد، بأن الحكومة الاتحادية سترسل قريبا مبلغ 700 مليار دينار ضمن الدفعة الثانية المتفق عليها لتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

وقال ريكاني خلال المؤتمر الذي عقده داخل مبنى الوزارة في العاصمة بغداد، "اليوم صباحا تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع وزيرة المالية طيف سامي وتلقينا وعودا منهما بأن وفد اقليم كوردستان اذا قدم الى بغداد من الممكن بعد غد حل المشكلة التي تمكن بنظام الحسابات"، مؤكدا أن مبلغ 700 مليار دينار سيتم إرسالها الى الاقليم.

وأضاف أن الأجواء إيجابية لدى البرلمان والحكومة الاتحادية وتساعد على حل المشكلة التي هي تقنية ولم يتبق شيء على معالجتها.

وقررت حكومة اقليم كوردستان، ارسال وفد الى بغداد منتصف الأسبوع الجاري من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على ارساله لدفع رواتب الموظفين وذلك بعد تأخر إرساله.

وأعلن وزير المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الخميس 19 تشرين الأول الجاري، أن الحكومة الاتحادية سترسل 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى الإقليم لتمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.