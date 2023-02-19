وزير: الإقليم لن يمدد موعد الانتخابات لعام آخر ويحتاج لـ620 مليون دولار شهريا لتغطية الرواتب

شفق نيوز/ ذكر بيشتوان صادق وزير الأوقاف والشؤون الدينية عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، أن الإقليم لن يمدد موعد اجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان إلى عام آخر.

وقال صادق في تصريح للصحفيين اليوم في اربيل، إن الانتخابات عملية ديمقراطية ولا يجوز لأي حزب يمنع ممارسة هذا الأمر.

وأضاف انه لم يعد هناك أي مجال لتمديد الانتخابات لعام آخر، معربا عن أمله ان يتم تعديل قانون الانتخابات قريبا للمضي في إجراء الانتخابات هذا العام.

وسُئل عن إمكانية إعادة الحكومة الاتحادية تمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم، أجاب الوزير قائلا: إننا بحاجة إلى 620 مليون دولار لتغطية المرتبات الشهرية للموظفين، وما كانت ترسله بغداد شهريا 137 مليون دولار، وذلك عندما كان سعر صرف الدينار 1450 دينارا مقابل الدولار الواحد في وقت لا تقل فيه إيرادات العراق المالية عن 8 مليارات دولار شهريا وما يثير إستغرابنا أن الحكومة الاتحادية تتعامل بهذه الطريقة مع اقليم كوردستان.

وأردف بالقول إنه، لغاية الان لم ترسل بغداد 200 مليار دينار، وارى انه لا توجد أي نية لإرسال هذا المبلغ.