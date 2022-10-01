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وزير الموارد المائية في الحكومة الإتحادية يصل الى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-01T08:34:52+0000
وزير الموارد المائية في الحكومة الإتحادية يصل الى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني، صباح اليوم السبت، الى إقليم كوردستان /السليمانية لغرض المشاركة بالمؤتمر الدولي للموارد المائية والذي سيقام تحت شعار( التوجهات والمخاطر ) بدعوة من جامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا في الإقليم.

وكان في استقباله محافظ السليمانية هفال ابو بكر ورئيس جامعة كومار صلاح الدين سعيد و مدير عام السدود في الإقليم عبد الرحمن علي حسين ومدير عام مركز دراسات المنطقة الشمالية بكر رحيم فرج ومدراء سدي دوكان ودربندخان وعدد من المختصين في مجال المياه.

هذا ورافق الوزير الحمداني في زيارته مديرو عام دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة والهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة والهيئة العامة للسدود والخزانات.

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