وزير المالية والاقتصاد الكوردستاني: الإيرادات في السليمانية ليست بالمستوى المطلوب

شفق نيوز/ اعلن آوات جناب وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان اليوم، فإن حجم الإيرادات في محافظة السليمانية ليست بالمستوى المطلوب.

وذكر بيان عن وزارة المالية والاقتصاد، أن الوزير، اجتمع مع كمال الطيب مدير عام الضرائب في اقليم كوردستان، وجميع مديري الضرائب في السليمانية بخصوص أسباب التباطؤ في تحصيل الإيرادات وعدم دفع الضرائب والرسوم في محافظة السليمانية.

ولفت البيان إلى أنه "بحسب البيانات المتوفرة مقارنة بمصادر الإيرادات في السليمانية، فإن حجم الإيرادات المحصلة ليست بالمستوى المطلوب، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الميزانية ورواتب الموظفين والمشاريع".

واشار الى ان "كل جهود الوزارة تأتي في إطار تقديم الخدمات لمواطني إقليم كوردستان بشكل عام وسكان محافظات السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين على مستوى عال".

وبحسب البيان فقد عرض جميع مديري الضرائب المشاكل والعقبات التي تواجه عملهم، وبالمقابل اتخذ وزير المالية القرارات اللازمة، ووعد بإزالة المعوقات المتعلقة بتحصيل الضرائب والإيرادات بالتنسيق مع كافة الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة.