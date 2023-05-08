وزير المالية لمسؤول أوروبي في اقليم كوردستان: نأمل ان تفي الحكومة الاتحادية بوعودها

شفق نيوز/ استقبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات جناب نوري يوم الاثنين، توركيلد بيوگ رئيس مكتب علاقات الاتحاد الأوروبي في اقليم كوردستان بحسب بيان لوزارة المالية الكوردستانية.

وأوضح وزير المالية في الاجتماع طبيعة اتفاقية تصدير النفط وحصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وقال إن أساس الاتفاق يعود إلى بداية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتثبيت عدة نقاط مع الإطار التنسيقي حول ادارة ملف النفط.

وفي محور آخر خلال الاجتماع اكد وزير المالية أن "اولوية اقليم كوردستان هي تنفيذ الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد كما هو وفي هذا السياق نفذ اقليم كوردستان كافة المطالب في انتظار العراق و تركيا لاستئناف عملية تصدير النفط و حل المشاكل السياسية و الفنية أمام هذه العملية".

ونقل البيان عن وزير مالية الاقليم قوله؛ ان "إيقاف تصدير النفط تسبب بمشاكل كبيرة لرواتب الموظفين ونأمل أن تفي الحكومة الاتحادية العراقية بوعودها بشأن توفير الرواتب".

وأشار إلى أن وزارة المالية والكابينة الحكومية التاسعة كانتا جادتين في تنويع مصادر الإيرادات من خلال الاهتمام بالقطاع الزراعي وانعاش الإنتاج المحلي وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية لكي لا يعتمد اقليم كوردستان، وفي هذا الإطار تم اخطاء خطوات جيدة في مجال الأمن الغذائي وبدأت التحول الرقمي في المؤسسات الرسمية وحصلت على نتائج جيدة وفي مجال البنية التحتية للكهرباء عملت هذه الكابينة بشكل جدي.

من جهته، شكر توركيلد بيوگ، رئيس مكتب العلاقات في الاتحاد الأوروبي ، وزير المالية على الإصلاحات التي أجريت في هذه الكابينة الحكومية ، وأكد دعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد.متمنيا ان يتم اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن و حل المشاكل السياسية، وفقا للبيان.