وزير المالية الكوردستاني يعلن قرارات جديدة لتسريع معاملات المتقاعدين

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ مجموعة من القرارات لتسريع إنجاز معاملات المتقاعدين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم، برفقة وفد من الوزارة، إلى المديرية العامة للمتقاعدين، حيث تابع سير العمل والآليات المتبعة لإنجاز المعاملات، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وذكر البيان ، أنه في اجتماع مع المدير العام للمتقاعدين ومسؤولي المديرية، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات المتقاعدين.

وأكد الوزير، على اتخاذ عدة قرارات بهذا الشأن، أبرزها، تنشيط وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بمعاملات المتقاعدين، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة خلال فترة قصيرة.

كما قرر تفويض الصلاحيات اللازمة لمديريات المتقاعدين على مستوى المحافظات، الأقضية، المدن، والنواحي، وإرسال موظفين من وزارة المالية إلى مديريات المتقاعدين حسب الحاجة، لضمان إنجاز معاملات المتقاعدين الذين ينتظرون استكمال إجراءاتهم منذ بداية العام الحالي.