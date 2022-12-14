وزير المالية الكوردستاني يصف اجتماعات وفد حكومة الإقليم في بغداد بـ"الإيجابية"

شفق نيوز/ وصف وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الأربعاء، المباحثات التي أجراها وفد حكومة الإقليم المفاوض في بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بالإيجابية.

وقال شيخ جناب في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الاقليم اليوم، إن اجتماعات وفد حكومة الاقليم في بغداد تضمنت مناقشة قضايا النفط، وموازنة العام 2023، وحصة الإقليم منها"، مشيرا الى أن وزارة المالية الاتحادية لم ترسل إلى إقليم كوردستان طوال العام 2022 سوى أموال لشهرين فقط، في إشارة إلى حصة الإقليم من الموازنة.

وأضاف شيخ جناب وهو عضو الوفد حكومة الاقليم المفاوض أن "جزءاً من زيارتنا خُصص للدفاع عن حصة الإقليم في الموازنة، فضلا عن المشاكل التي كانت قائمة بين أربيل وبغداد، إضافة إلى مشاكل ملاكات الموظفين، وقضية الإنفاق والدخل".

وخلال زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، نوقش موضوع آخر هو النفط، الذي أصبح قضية عالقة بين أربيل وبغداد.

وأشار آوات شيخ جناب إلى أنه خلال الاجتماعات جرت مناقشات بشأن النفط، وقد قطعنا خطوات كبيرة وكان إلى حد ما هناك تفاهم بين الجانبين.

وأردف بالقول "اتفقنا على إيجاد حلول لهذه القضايا في إطار الدستور والاتفاقات السياسية والبرنامج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة".

كما أشار شيخ جناب إلى أنه "بصفتنا وزير المالية والاقتصاد، طلبنا رسميا من وزارة المالية العراقية إنفاق حصة إقليم كوردستان من الموازنة".

وتابع "في اجتماعنا مع وزير المالية العراقي واللجنة الاقتصادية تحدثنا عن ذلك ووعدتنا بالاقتراح على مجلس الوزراء. وبعد جهود الوفد، قرر مجلس الوزراء إرسال أموال الإقليم لمدة شهرين إلى إقليم كوردستان".

وقال الوزير الكوردستاني إنه "هذه المرة مقارنة بالمرات السابقة نحن متفائلون إلى حد كبير و ستحظى نتائج المناقشات بإعجاب المواطنين"، مؤكدا أن وفد حكومة الإقليم حاول جاهدا ضمان ميزانية وحصة موظفي كوردستان بشكل لا يقع في الصراعات السياسية الموجهة ضد إقليم كوردستان.