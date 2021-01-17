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وزير المالية الكوردستاني يرفض الكشف عن نفقات: من صلاحيات رئيس الحكومة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-17T12:32:17+0000
وزير المالية الكوردستاني يرفض الكشف عن نفقات: من صلاحيات رئيس الحكومة

شفق نيوز/ رفض وزير المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان آوات شيخ جناب، الافصاح عن النفقات المالية لمحافظة السليمانية، وادارتي منطقتي "رابرين"، و"كرميان" للاعوام الاربعة الاخيرة، مؤكدا ان هذا الامر من صلاحية رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني حصرا.

وتلقى الوزير كتابا رسميا يطلب منه الكشف عن نفقات المحافظة والمنطقتين للاعوام (2017، 2018، 2019، و2020).

واجاب شيخ جناب بحسب الوثيقة المذيلة بتوقيعه وتحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها قائلا "انه لغاية الان لم تُعطَ معلومات على هذه الشاكلة لأية محافظة".

واردف بالقول انه "لارسال مثل هكذا معلومات تحتاج الى موافقة رئاسة مجلس الوزراء".

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