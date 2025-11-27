وزير كهربائي كوردستان: حقل غاز كورمور تعرض الى 11 هجوما لغاية الآن

شفق نيوز - أربيل

أعلن وزير الكهرباء في اقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الخميس، أن حقل غاز "كورمور" تعرض إلى 11 هجوماً لغاية الآن، داعيا الى اهمية نصب انظمة دفاعات جوية حول الحقول النفطية لحمايتها من الهجمات.

وأدان الوزير الذي يشغل ايضاً منصب وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بالوكالة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، الهجوم الذي استهدف الحقل.

وأضاف ان الهجوم تسبب بفقدان حوالي 3 آلاف ميغاواط، مبينا أن معدل إنتاج الكهرباء الحالي في الاقليم يصل الى حوالي 1400 ميغاواط.

وأكد أن وزارة الثروات الطبيعية ستؤمن الغاز للمنازل في أقرب وقت ممكن، داعيا الى نصب انظمة دفاع جوية حول الحقل لانه يغذي اقليم كوردستان واجزاء من العراق بالطاقة.

واستطرد صالح بالقول: لا نعلم حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، وننتظر نتائج لجنة التحقيق بذلك بعد تشكيلها من قبل الحكومة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

ونوه الوزير الى أنه حاليا يمكننا تجهيز الكهرباء من 3 - 11 ساعة على مدار اليوم ، مشيرا الى أنه "إذا تأكد أن الضرر يقتصر على المستودعات، فمن المتوقع أن يعود الحقل إلى العمل خلال فترة قصيرة، وأن يعود التيار الكهربائي إلى طبيعته خلال 24 إلى 48 ساعة".

وتابع صالح بالقول إن انتاج الحقل يصل الى 530 مليون متر مكعب يغذي محطات الكهرباء الـ15 في اقليم كوردستان، وجزء من الإنتاج يذهب الى العراق.

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.

وأدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، إن "هذا الهجوم يستهدف البنية التحتية الاقتصادية والخدمات العامة في العراق وإقليم كوردستان، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد".

وشدد على أنه "من واجب و مسؤولية الحكومة الاتحادية العراقية والمؤسسات الأمنية المعنية بذل جهود جدية في أقرب وقت ممكن واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة للتحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ومنع تكرارها".

واعتبر رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" "هجوما على العراق بأكمله".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفقا لما اعلنته في بيان حكومة الاقليم.

وذكر البيان أنه "خلال المكالمة الهاتفية، أدان رئيس الوزراء الاتحادي واستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز، عادّاً إياه هجوماً على العراق بأكمله".

وأشار البيان إلى أنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ستباشر مهامها في أقرب وقت، للكشف عن المنفذين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".