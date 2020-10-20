وزير الكهرباء الكوردستاني يطمئن بشأن الاسعار بعد خصخصة الطاقة

شفق نيوز/ اكد وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد يوم الثلاثاء عدم إحالة مسألة توزيع الطاقة على القطاع الخاص، مطمئناً في الوقت بان استيفاء الاجور مقابل توفير الطاقة لن ترتفع بعد تحويله على ذلك القطاع.

وقال كمال في تصريح ادلى به للصحفيين عقب استضافته من قبل لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان اقليم كوردستان، انه لغاية الان لم تتم احالة توزيع الطاقة على القطاع الخاص"، مبينا ان هذا الموضوع في اطار العروض للمناقصة.

واردف قائلا "نتعهد بعد رفع اسعار استيفاء اجور تزويد الطاقة على المواطنين في حال دخول مشروع الخصخصة حيز التنفيذ".

وفي اجابة عن تساؤل حول شكوى مواطنين من ارتفاع اسعار الاجور في العدادات قال الوزير ان "ما بيننا وبين المواطن هو العداد"، موضحا ان العدادات المتوفرة في اقليم كوردستان موثوقة اي رقم ومبلغ تسجله فانه صحيح تماما".

وكان الوزير قد اعلن سابقا ان الوزارة في اطار دراسة جدوى مشروع احالة توزيع الطاقة واستيفاء الاجور على شركات في القطاع الخاص.