وزير الكهرباء الكوردستاني: إمداد الطاقة سيعود لوضعه الطبيعي في غضون ساعات

شفق نيوز - أربيل

صرّح كمال محمد صالح وزير الكهرباء، في اقليم كوردستان، يوم الأحد، بأن عملية تجهيز الطاقة ستعود لوضعها الطبيعي في غضون الساعات القليلة المقبلة بعد استئناف ضخ الغاز الى محطات انتاج الكهرباء في الاقليم.

وقال صالح للصحفيين، إنه "‏في الوقت الحالي ننتج 2000 ميغاواط، ونتوجه الى زيادة الانتاج ليصل الى 4000 - 4500 ميغاواط".

وأوضح صالح وهو ايضا وزير الثروات الطبيعية في الاقليم بالوكالة، أن "الأمر سيستغرق عدة ساعات لاعادة الوضع الى طبيعته أي خلال الساعات الأربع أو الخمس المقبلة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، استئناف عمليات ضخ الغاز من حقل كورمور إلى محطات إنتاج الطاقة في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، تم استئناف نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات الكهرباء.

وأضاف البيان، أنه ستتم إعادة تشغيل محطات الكهرباء، مشيرا إلى أن وضع الكهرباء يشهد تحسنًا ملحوظًا، وسيعود الوضع إلى طبيعته تمامًا خلال 24 ساعة.

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.