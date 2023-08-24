وزير الطاقة التركي يصل إلى أربيل

شفق نيوز/ وصل وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الخميس، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح، ورئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو، وعدداً من المسؤولين في حكومة الإقليم كانوا في استقبال وزير الطاقة التركي في مطار اربيل الدولي.

وأضاف أن بيرقدار سينضم إلى الاجتماع المقرر انعقاده بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للتباحث حول العلاقات الثنائية، واستئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان.

وكان وزير الخارجية التركي قد وصل في ساعات متقدمة من صباح اليوم الخميس الى أربيل قادما من العاصمة العراقية بغداد.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، قد التقى أول أمس الثلاثاء، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار .

وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة النفط العراقية، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

ووصل وزير النفط حيان عبدالغني، يوم الإثنين الماضي، العاصمة التركيَّة أنقرة، في زيارة رسميَّة استغرقت يومين.