وزير الصناعة الكوردستاني يعلن إعادة أكثر من (2700) مصنع أهلي للعمل مجدداً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الكوردستانية، اليوم الثلاثاء، اصدار تعليمات لإعادة تشغيل أكثر من (2700) مصنع أهلي متوقفة بسبب عوائق مادية وقانونية، فيما بينت انها تسعى لدعم أسواق كوردستان والعراق بالمنتج المحلية.

وقال وزير الصناعة والتجارة في إقليم كوردستان كمال مسلم في مؤتمر صحفي عقده في أربيل إن "هناك (2714) معملا أهليا متوقفاً في الإقليم لعدم وجود دعم مادي وقانوني لها".

وأضاف الوزير انه "أصدرنا تعليمات بإعادة تشغيل هذه المصانع وإعادة الإنتاج المحلي الى أسواق الإقليم والعراق بشكل عام"، لافتا الى "العمل أيضا على إصدار تعليمات جديدة لتسجيل الشركات في الإقليم".