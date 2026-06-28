وزير الصحة يعلن توسيع مظلة الضمان الصحي لتشمل إقليم كوردستان ومحافظات أخرى

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير الصحة الاتحادي عبد الحسين الموسوي، يوم الأحد، عن المضي في توسيع مظلة الضمان الصحي لتشمل عدداً من محافظات إقليم كوردستان، إلى جانب الاستعداد لشمول محافظات الفرات الأوسط، وفي مقدمتها كربلاء والمثنى، فضلاً عن محافظات الجنوب، ومنها البصرة وذي قار، ضمن مراحل التوسع المقبلة، بما يسهم في تعزيز التغطية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الموسوي في مؤتمر صحفي مشترك عُقد مع وزير صحة إقليم كوردستان سامان حسين البرزنجي، أهمية ترسيخ التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة صحة إقليم كوردستان، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزيران إلى أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات الصحية المشتركة، مؤكدين استمرار التواصل والتنسيق وتجاوز المعوقات التي تواجه العمل المشترك، بما يعزز التكامل في تنفيذ البرامج الصحية والخطط الوطنية.

وأكد وزير الصحة الاتحادي استمرار دعم وزارة الصحة لوزارة صحة إقليم كوردستان، والعمل بروح الفريق الواحد، مع تفعيل دور ممثلية إقليم كوردستان في وزارة الصحة، وتعزيز آليات التنسيق والانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الصحية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات المشتركة وتحقيق أفضل النتائج.