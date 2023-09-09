وزير الصحة يتوقع تفشي الكوليرا في مناطق أخرى من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقع وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم السبت، تفشي مرض الكوليرا في مناطق أخرى من الإقليم غير أنه أكد أن محافظة السليمانية تتصدر مناطق ومدن كوردستان من ناحية عدد الإصابات المسجلة بهذا المرض.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين اليوم، ان عدد الاصابات المسجلة بهذا المرض في السليمانية مرتفع، وفي اربيل وادارة منطقة كرميان توجد أيضاً عدد من الحالات غير أنها أقل مقارنة بالسليمانية.

وأضاف ان هذا المرض معد وعندما يتفشى في السليمانية، فإنه من المحتمل ان يتم تشخيص اصابات جديدة في دهوك وزاخو وجميع مناطق اقليم كوردستان.

وكان البرزنجي، قد أعلن يوم الخميس 7 من شهر أيلول الجاري، تسجيل 117 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في الإقليم، متوقعا زيادة عدد الإصابات.

وكان مدير دائرة الصحة العامة في محافظة السليمانية صباح هورامي، قد أعلن نهاية شهر آب/أغسطس الماضي تسجيل عشر إصابات بمرض الكوليرا، في حين أكد أن المرض موجود سنويا في المحافظة وفي أنحاء العراق كافة، دعا السكان إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الشهرين المقبلين.

وفي 27 آب الماضي، أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان، زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ.

وذكرت في بيان، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ ويشك بأنها إشارة إلى تفشي مرض الكوليرا، وقالت إن جميع فرق المديرية منهمكة الآن في إجراء الفحوصات ومتابعة الحالات المرضية.

كما طالبت المواطنين بـ"الابتعاد عن استعمال المياه التي هم على غير اطمئنان من مصادرها وأن يستعملوا فقط المياه التي توفرها مديرية الماء في السليمانية والمياه المعلبة في عبوات خاصة تحت رقابة الفرق الصحية.

وقررت المديرية، منع جميع أنواع الخضراوات والألبان التي تقدمها المطاعم والأماكن العامة، مستثناة "الألبان المعلبة".