وزير الصحة في إقليم كوردستان يقدمُّ تقريراً عن كورونا للجنة العليا

شفق نيوز/ سيقدمُّ وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي اليوم الاربعاء تقريرا الى اللجنة الحكومية العليا لمواجهة فيروس كورونا في الاقليم يبيّن فيه الموقف الوبائي للجائحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في بيان مقتضب اليوم، ان البرزنجي سيقدم تقريرا بشأن وضع كورونا في الوقت الراهن، واخر المتغيرات والاجراءات والاستراتيجيات الجديدة بشكل عام، وما يتعلق بالمدارس والجامعات بشكل خاص.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان في وقت لاحق من اليوم اجتماعا لمناقشة الاوضاع الصحية في الاقليم وارتفاع أعداد الاصابات بالوباء والعملية الدراسية في المدارس والجامعات والمعاهد في الاقليم.