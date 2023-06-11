وزير الصحة الأردني يصل اربيل لعقد اتفاقات ثنائية.. صور

شفق نيوز/ وصل وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، مساء اليوم الأحد، إلى اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الهواري وصل اربيل قادما من بغداد على رأس وفد رفيع، وكان باستقباله عدد من المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان ووزارة الصحة في الإقليم.

وبين أن الهواري سيعقد مناقشات واتفاقات صحية بين حكومته وحكومة إقليم كوردستان، مبينا ان الوزير الضيف سيلتقي يوم غد الاثنين مع رئيس وزراء الإقليم لعقد مباحثات ومشاورات.

كما سيلتقي الوزير الضيف كما هو مقرر بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وكان الهواري، قد وصل الى بغداد، اليوم الاحد، على رأس وفد رسمي في زيارة عمل رسمية قصيرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، وأجرى العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وضم الوفد المرافق للهواري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري ومديرة مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة إسراء الطوالبة.