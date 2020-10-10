وزير الصحة يؤكد عقد اجتماع للجنة العليا لتقييم الموقف الوبائي بالاقليم

شفق نيوز/ اكد وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم السبت ان اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا ستعقد اجتماعا مع رؤساء الحكومات المحلية خلال الايام المقبلة لتقييم ومراجعة الموقف الوبائي في الاقليم.

وقال البرزنجي في تصريح مشترك ادلى به للصحفيين مع محافظ اربيل فرست صوفي اليوم خلال زيارة لقضاء شقلاوة، ان "اللجنة العليا ستعقد خلال الايام المقبلة اجتماعا مع المحافظين، ورؤساء الادارات المحلية لمراجعة الشروط التي فُرضت لإعادة الحياة إلى طبيعتها، و التي يقع جزء منها على عاتق الحكومة، والجزء الاكبر من تطبيقها على المواطنين".

ونوه الى ان الحل الامثل لمواجهة الفيروس هو ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي.

واضاف البرزنجي ان اقليم كوردستان يجري يوميا ما معدله 5000 – 6000 فحص يومي ما يمثل 31% من نسبة الفحوصات التي تُجرى على مستوى العراق مما يساعد على التشخيص والعلاج وتقليل نسبة الوفاة بالفيروس، مشددا على ضرورة التزام المواطنين أكثر من ذي قبل بالتدابير والاجراءات الوقائية مع حلول فصلي الخريف والشتاء.

وكشفت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن تقديم وزيرها سامان البرزنجي طلبا لعقد اجتماع للجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا الاسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح آسو حويزي لوكالة شفق نيوز، ان البرزنجي طلب عقد اجتماع للجنة العليا الاسبوع المقبل لكن لم يطلب بإعادة فرض حظر التجوال مرة اخرى.

واضاف ان "كل الأمور ستناقش في الاجتماع المقبل، ووقتها سيقررون، ولكن ربما اعادة تشديد الاجراءات الوقائية".

واردف المتحدث باسم الوزارة بالقول ان "هناك تراخيا في الاجراءات، والناس لايلتزمون بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، واعداد الاصابات في تزايد مستمر".

ودعت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك يوم الجمعة الى اعادة فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان كافة لمدة لا تقل عن اسبوعين على اقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن تلقيها مقترحا لإعادة فرض حظر التجوال مرة أخرى في مناطق ومدن الاقليم جراء ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا.

وعبرت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن رفضها لإعادة فرض حظر التجوال في المحافظة او باقي مناطق إقليم كوردستان.