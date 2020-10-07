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وزير الصحة الكوردستاني يكشف سبب تصاعد نسب الاصابات والوفيات بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-07T16:51:02+0000
وزير الصحة الكوردستاني يكشف سبب تصاعد نسب الاصابات والوفيات بكورونا

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي، اليوم الاربعاء، عن توصية من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ببناء المستشفى الاستراتيجي الذي تكفلت المانيا ببنائه، في مدينة السليمانية، فيما اكد ان التصريحات الخاطئة وتضليل المواطنين والوقوف ضد الاجراءات والتعليمات ونفي وجود كورونا كان سببا رئيسا لتصاعد نسب الوفاة بهذا الوباء.

واورد بيان للوزير سامان البرزنجي ورد لوكالة شفق نيوز، عددا من النقاط بشأن فيروس كورونا ذكر فيها ان اكثر اعداد المصابين موجودة في محافظة اربيل فيما يوجد اكثر اعداد المتوفين جراءها في محافظة السليمانية.

وكشف عن بناء اكبر مستشفى استراتيجية لمعالجة فيروس كورونا في اقليم كوردستان من قبل المانيا، وبتوصية من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تقرر ان يتم بناء المستشفى لمدينة السليمانية.

ونوه الى ان فيروس كورونا لا يعترف باي مكان اوحدود اواختلافات.

واشار الى جميع الادوية والمستلزمات الطبية التي يتم تأمينها من قبل وزارة الصحة العراقية يتم توزيعها مباشرة من قبل مؤسسة  (كيماديا) العراق وفقا للمعايير على المحافظات ومنها مباشرة الى مجمعات المستلزمات في المحافظات.

واضاف ان وزارة المالية وزعت ميزانية وصرفيات الطوارئ لمواجهة كورونا على الاسس والمعايير والنسب المالية المثبتة بشكل كان للسليمانية 43% ولاربيل 34% ولدهوك 23%.

وذكر البيان ان التصريحات الخاطئة وتضليل المواطنين والوقوف ضد الاجراءات والتعليمات ونفي وجود كورونا كان سببا رئيسا لتصاعد نسب الوفاة بهذا الوباء، لافتا الى ان تأخير التوجه الى المستشفى الى حد تدهور الحالة الصحية للمصاب بكورونا يزيد من احتمالية تفاقم المخاطر، وزيادة حالات الوفاة.

وافاد بانه في الوقت الراهن يُشك بإصابة اغلب افراد المجتمع او يشتبه بإصابتهم، ناصحا الجميع بانه "من السهل جدا ان تقي نفسك والشخص المقابل من خلال ارتداء كمامة بشكل ملائم والتباعد بمسافة قرابة مترين".

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