وزير الصحة الكوردستاني يفتتح مركز "العناية المركزة" في السليمانية

شفق نيوز/ أُفتتح يوم الأربعاء، في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، مركز العناية المركزة المتطورة بدعم من كندا، وذلك بمراسم احتفال واسعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسيم تمت بحضور وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان البرزنجي، والسفير الكندي في العراق والقنصل العام في إقليم كوردستان، ومحافظ السليمانية.

وأضاف أن المركز بسعة 20 سرير وأنجز وفقا للأنظمة الصحة العالمية النموذجية وبدعم من كندا.

وقال وزير الصحة الكوردستاني، سامان البرزنجي، خلال كلمة له، حضرها مراسل الوكالة، إن "المستفيدين من هذا المركز سيكونوا أولئك المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب للمستشفيات الأهلية، مؤكداً أن "وزارة الصحة في إقليم كوردستان مشغولة الآن بتنظيم وتطوير النظام الصحي في الإقليم وجعله نظام متطور وكذلك تنظيم وتطوير العلاقة بين القطاع العام والخاص".

وأضاف البرزنجي، أن "عدم وجود التمويل الكافي بسبب المشكلات والأزمة المالية حال دون الاستمرار بالكثير من المشاريع الاستثمارية في الإقليم"، مردفاً بالقول: "نحن كوزارة لم نتوقف بل قمنا بتوسيع بعض المراكز وبعض المستشفيات".

وحول الوضع الصحي في السليمانية، أشار وزير الصحة الكوردستاني، إلى أن الوزارة "تتعامل مع جميع المحافظات والإدارات بنفس المعاملة وهمها الوحيد هو المواطن وصحته أينما يكون ولا توجد تأثيرات للوضع السياسي على عمل الوزارة".

ولفت إلى أن "الوزارة قدمت جميع مطالب السليمانية قبل ثلاثة أسابيع في اجتماع مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء حول الطلب إلى وزارة المالية ونحن الان نتابع مع المالية معالجة تلك المشكلات".

وخلص البرزنجي، إلى القول: "أقمت علاقة وتنسيق بين وزارة الصحة في الإقليم ووزارة الصحة الاتحادية، وهناك وعود بتوفير بعض الاحتياجات الرئيسية والمهمة كالأجهزة الطبية والأدوية.