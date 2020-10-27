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وزير الصحة الكوردستاني يحذر من المرحلة "الجديدة" لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-27T08:02:01+0000
وزير الصحة الكوردستاني يحذر من المرحلة "الجديدة" لكورونا

شفق نيوز/ حذر وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الثلاثاء من تفاقم حدة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقال البرزنجي في كلمة له حول وضع الوباء في الاقليم، "نأمل من المواطنين في هذه المرحلة الجديدة من الجائحة ان يتبعوا الاجراءات الوقائية للحد من الزيادة في الاصابات بالفيروس ولكي نقلل من اللجوء الى المستشفيات".

واردف ان امكانيات الاطباء والكوادر الصحية في اقليم كوردستان اذا لم نقل افضل من البلدان المتقدمة فهي ليست اقل منها ولكن هذه الحرب الجبانة شغلت العالم بأسره من ناحية تحصيل المعلومات وطبيعة هذا الفيروس ودورة حياته ومدة بقائه لا تزال غير معروفة ومن ناحية اخرى المتعلقة بايجاد اللقاح والعلاج لكورونا".

ونوه الوزير الى ان مستوى التعامل مع الفيروس من ناحية التشخيص والعلاج بمستوى دولي وعلى المواطنين ان يطمأنوا الى الكوادر الصحية والطبية في الاقليم.

ان الوقائية هو السبيل الوحيد للقضاء على الفيروس والحد من انتشاره في هذه المرحلة الخطيرة المتمثلة بفصلي الخريف والشتاء فالامر بسيط جدا وهو ارتداء الكمامات والقفازات.

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