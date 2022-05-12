وزير الصحة الكوردستاني: لا أحد يذهب إلى خارج الإقليم والعراق للعلاج من هذه الأمراض

شفق نيوز/ استبعد وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي، يوم الخميس، ان يلجأ الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحلق والأسنان إلى تلقي العلاج خارج الإقليم أو العراق، مؤكدا أن هذا المجال الطبي شهد تطوراً واسعاً في السنوات الأخيرة.

وقال البرزنجي في كلمة له على هامش مشاركته في ندوة أُقيمت في أربيل بشأن طب الأسنان والحلق، إن أعداد الأخصائيين في هذا المجال بتزايد مستمر بما يصب في مصلحة المرضى.

وأضاف أن إقليم كوردستان، وخلال السنوات الأخيرة الماضية بات يمتلك العديد من الأخصائيين في مجال صحة الأسنان وأمراض الحلق، ولا اعتقد ان تكون هناك خدمات غير متوفرة في هذا المجال بحيث يضطر معها المريض الى تلقي العلاج خارج اقليم كوردستان او العراق.