وزير الصحة الكوردستانية يكشف لـشفق نيوز عن إجراءات مواجهة "الموجة الخامسة" لكورونا

شفق نيوز/ أكد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الاحد، اتخاذ وزارته العديد من الاجراءات لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس كورونا.

وقال برزنجي لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات تضمنت زيادة المراكز الخاصة بمعالجة كورونا إضافة الى تكثيف عمليات التلقيح للمواطنين بهدف الحماية من الفيروس".

ولفت إلى أن "عدد الوفيات قليل مقارنة بالموجات السابقة اضافة الى ان اغلب الاصابات لا تستوجب النقل الى العناية المركزة والوضع تحت السيطرة في الوقت الحالي".

وأشار برزنجي إلى أن "الوزارة تعمل في الوقت الحالي على فتح عدد أكبر من المعامل لصناعة المستلزمات الطبية الضرورية للفيروس مثل الكمامات وغيرها" مبينا ان "التعامل مع الوباء في المرحلة السابقة وحتى الآن كان ناجحاً وتمكنا من السيطرة على الموقف بشكل جيد من خلال الإجراءات الصحية والتوعية من الفيروس".

يشار الى ان وزارتي الصحة الاتحادية والكوردستانية سجلتا خلال الشهر الاخير ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات ووفيات فيروس كورونا وصل لحد تسجيل آلاف الإصابات يوميا بعموم العراق.