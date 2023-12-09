وزير الصحة العراقي: جاهزون لتلبية أي احتياجات لعلاج مصابي حادثة سوران

شفق نيوز/ أعرب وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، عن استعداده لتقديم أي مستلزمات من أجل معالجة مصابي حادث الحريق في مبنى سكني ضمن إدارة منطقة سوران المستقلة في اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الصحة في الاقليم سامان البرزنجي، وفقا لبيان صادر عن الصحة الكوردستانية.

وأعرب الحسناوي عن تعازيه لذوي الضحايا ومواطني سوان باحتراق مبنى سكني في المنطقة، مبديا استعداده لتلبية أي احتياجات لعلاج المصابين.

بدوره اشار البرزنجي إلى حصيلة ضحايا حادثة الحريق في سوران ونوع الوفاة وسببها وحالة المصابين في المستشفى والإجراءات المتخذة وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

ولقي مساء أمس الجمعة 14 طالباً مصرعهم اثر اندلاع حريق في قسم داخلي في ادارة منطقة سوران المستقلة.