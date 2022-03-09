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وزير الصحة: الصحة العالمية قدمت مساعدات بقيمة 6 ملايين دولار لإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-09T11:41:15+0000
وزير الصحة: الصحة العالمية قدمت مساعدات بقيمة 6 ملايين دولار لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الأربعاء، التزود بوجبة جديدة من الإمدادات الطبية من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي عقده على هامش مراسم بهذا الخصوص، إن قيمة المساعدات التي تسلمناها اليوم تصل إلى قرابة 500 ألف دولار أمريكي، بسعة 85 طناً.

وأوضح أن هذه الإمدادات عبارة عن أدوية وعقاقير مسكنة، ومهدئات ومضادات للالتهابات، وانواع من المغذيات، واجهزة ومستلزمات طبية، واسعافات اولية التي تدخل في علاج المصابين بجروح.

وتابع الوزير بالقول إن منظمة الصحة العالمية ساندت وامدّت إقليم كوردستان بالمستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية طيلة السنتين الماضيتين بما يصل قيمتها إلى 6 ملايين دولار أمريكي.

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