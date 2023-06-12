وزير الصحة الاتحادي في اربيل لإعلان حدث طبي كبير.. صور

شفق نيوز/ وصل وزير الصحة في الحكومة الاتحادية صالح الحسناوي يوم الاحد، الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، للمشاركة في الملتقى الطبي "الكوردستاني - الاردني".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان الوزير الاتحادي جرى استقباله من قبل وزير الصحة الكوردستاني سامان برزنجي في ديوان الوزارة، مبينا ان الجانبين سيزوران مركز فحص الجودة في الإقليم وسيلتقيان بوزير الصحة الأردني الذي وصل الى اربيل يوم امس.

وذكر مراسلنا انه من المقرر ان يشارك الوزراء في الملتقى الصحي الأردني الكوردستاني الذي سيُقام في اربيل.

ومساء امس، وصل وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إلى اربيل قادما من بغداد على رأس وفد رفيع، وكان باستقباله عدد من المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان ووزارة الصحة في الإقليم.

وكان الهواري، قد وصل الى بغداد، أمس الاحد، على رأس وفد رسمي في زيارة عمل رسمية قصيرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، وأجرى العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وضم الوفد المرافق للهواري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري ومديرة مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة إسراء الطوالبة.