وزير الزراعة الإتحادي يلتقي مسرور بارزاني ويتوصلان لتفاهم حول توحيد الروزنامة الزراعية

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الأحد أن وزير الزراعة الإتحادي محمد كريم الخفاجي التقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني وبحث معه جملة من القضايا بينها توحيد الروزنامة الزراعية.

وقالت طالباني في تصريح للصحفيين "زرنا رئيس الوزراء سوية وسنقوم بزيارة عدد من المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، مضيفة ان من احدى المشاكل السابقة الكبيرة هو موضوع توحيد الروزنامة الزراعية

وأوضحت أن الوزير ناقش مع رئيس الوزراء موضوع الروزنامة وسيتم معالجة هذا الأمر قريبا.

ونوهت طالباني إلى من بين المواضيع التي تم التباحث حولها فتح ابواب الأسواق بين الجانبين، وقد توصلنا الى تفاهم شامل حول هذا الموضوع وكذلك منح الشهادات الصحية للمنتجات الزراعية والحيوانية وكذلك العمل المشترك بين الوزارتين.

من جهتها ذكرت وزارة الزراعة العراقية في بيان اليوم، أن الخفاجي، بحث مع مسرور بارزاني القضايا العالقة مع الاقليم، وكيفية ضبط المنافذ الحدودية للحد من التهريب وتطبيق التعرفة الجمركية الواحدة، وضرورة التزام الاقليم بالروزنامة الزراعية، لحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني في البلاد.

ووصل وزير الزراعة، محمد الخفاجي، يوم السبت، الى محافظة اربيل، حيث كان باستقبال وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني.

ويرافق الخفاجي، وفدٌ من المسؤولين في الوزارة، فضلا عن مجموعة من منتجي الدواجن والمزارعين بغية اطلاعهم على المحادثات التي سيجريها مع قيادة الاقليم لغرض تكامل الروزنامة الزراعية الاتحادية مع منافذ اقليم كوردستان.