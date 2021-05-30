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وزير الزراعة الاتحادي يزور حقول وصوامع تخزين الحبوب في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-30T14:11:59+0000
وزير الزراعة الاتحادي يزور حقول وصوامع تخزين الحبوب في أربيل

شفق نيوز / زار وزير الزراعة الاتحادي محمد الخفاجي برفقة وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الأحد، حقول وصوامع تخزين الحبوب في أربيل.

جاء ذلك على هامش زيارة الخفاجي، الى إقليم كوردستان، ولقائه الوزيرة بيكرد طالباني، هناك.

ووفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، فقد عقد الخفاجي، "اجتماعاَ مع المختصين في أربيل، لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات الزراعية ودعم اقتصاد البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، أن وزير الزراعة الإتحادي محمد كريم الخفاجي التقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني وبحث معه جملة من القضايا بينها توحيد الروزنامة الزراعية.

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